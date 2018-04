Dice Kayek 2016 İlkbahar-Yaz hazır giyim koleksiyonunu “Jokes” filmi ile Zorlu Center MBFWI alanında tanıttı.

Dice Kayek, 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk gününde 2016 ilkbahar-yaz hazır giyim koleksiyonunu ödüllü Marie Schuller’in yönetmenliğini yaptığı “Jokes” filmi ile Zorlu Center MBFWI alanında tanıttı. Filmde, Dice Kayek’in yaklaşık 85 parçadan oluşan koleksiyonundan 10 siluet moda severlere sunuldu. Filmde, hayatında hiç oyunculuk yapmamış olan Lily Nova ve Sofia Rivolta performansları ile tasarımları sergiledi.

“See it now buy it now - Gördüğünüzü hemen gidip alın”

Düzenlenen etkinlikte Dice Kayek’in 2014 yılı sonbahar-kış koleksiyonunun tanıtımı için hazırlanan “Blue” (Mavi), 2015 yılı sonbahar- kış Couture koleksiyonu için hazırlanan “White” (Beyaz) ve 2016 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonunu anlatan “Jokes” (Eğlenceli hikayeler) filmleri gösterildi. Gösterimler öncesi Dice Kayek tasarımcıları Ayşe Ege, Ece Ege ve yönetmen Marie Schuller’in katılımıyla moda-sinema ilişkisi ile geleneksel moda takvimlerini altüst eden “see it now buy it now - gördüğünüzü hemen gidip alın” yaklaşımı hakkında kısa bir söyleşi düzenlendi.

Koleksiyonda neler var?

2016 ilkbahar-yaz koleksiyonunda Dice Kayek’in signature gömlek, etek ve elbiseleri tekrar karşımıza çıkıyor. Doğadan ilham alan koleksiyon, “işleme detayları” ile ipek mikado, çift taraflı jarse, lamine edilmiş iki kat koton, saten, krepler ve ipek organza gibi farklı kumaşların yorumlanmasıyla hayat buluyor. Koleksiyon, metal işlemeleri ve ışıltıları ile kişisel özellikleri ön plana çıkaran retro görünümüyle de gençliği yansıtıyor. Tasarımlar ayrıca zaman kavramından soyutlanarak rahatlığı önemseyen, modern bir hava yaratıyor.

Tanıtımı ile eşzamanlı olarak satışı sunulan koleksiyon Beymen Zorlu Center’ın vitrininde yerini aldı.