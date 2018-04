Moda dünyasının iki güçlü markası Koton ve Dilek Hanif, 2015 İlkbahar - Yaz sezonunun en iddialı partywear koleksiyonu için bir araya geliyor.





İlk kez bir moda perakende markası ile işbirliğine imza atan Dilek Hanif, 25 yıllık kalıp ve tasarım deneyimini 21 parçalık bu çok özel koleksiyon ile moda severlerle buluşturuyor. “Dilek Hanif for Koton” 2015 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu, özel kalıp ve kupları, asil duruşu ve seçkin tasarımlarıyla yaz davetlerinde, unutulmaz anlara eşlik edecek.Zarif çizgisi ve modern tasarımlarıyla hayranlık uyandıran Dilek Hanif, 2015 İlkbahar - Yaz sezonunda moda perakendesinin öncü markası Koton ile bir araya geliyor. Hayatlarının en özel gününde, en güzel hissetmek isteyen genç kızların ve kadınların hayallerini süsleyen Dilek Hanif tasarımları, Koton mağazalarında ulaşılabilir fiyatlarla gerçeğe dönüşüyor. Koleksiyonun kumaş seçiminden, kalıp çalışmalarına tüm tasarım sürecini bizzat yöneten Dilek Hanif, moda ve stil tutkunlarının gardıropları için zamansız ve vazgeçilmez bir koleksiyon sunuyor. Klasikleşen Dilek Hanif çizgisinin yalın ve detaylarda zenginleşen görkemli stili, Koton’un moda ve perakende deneyimiyle birleşiyor.Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu’nda güneşin sıcaklığını yansıtan sarılar, enerjik ve canlı mercanlar, naif pastel ve pudra tonları, ışıltılı altın ve doreler, vazgeçilmez siyahlar, gece elbiselerinin zarif formlarıyla birlikte şık ve göz alıcı bir duruş sergiliyor. Renk paletinin bu en güzel tonları, dökümlü krepler, altın renkli bej jakar ve brokar kumaşlar, uçuşan pilili şifonlar ve büyük çiçek desenleriyle buluşuyor. Kristal taş aksesuarlar, kemerler, elbiselerin omzundaki fiyonk detayları, tek omuz kesimler, çapraz sırt dekolteleri, Dilek Hanif’in güçlü ve karakteristik çizgisinin izlerini taşıyor.Dilek Hanif for Koton 2015 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, kadınsılığı vurgulayan feminen silüetleri, romantik ve genç ruhlu elbiseleriyle zarif ve elegan bir yaz stili sunuyor. 99.99-299.99TL fiyat aralığında satışa sunulacak Dilek Hanif for Koton koleksiyonu Türkiye genelinde ve Orta Doğu Bölgesi’nde satışa sunulacak.