Dilek Hanif/Couture 2015–2016 Sonbahar-Kış

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Osmanlı döneminin karakteristik savaşçı kostümlerinden ilham alan Dilek Hanif Couture 2015 – 2016 Sonbahar Kış Koleksiyonu, geçmişle geleceği sentezleyerek günümüze aktarıyor.

Efsanevi özgürlük savaşçılarına atıfta bulunan DIilek Hanif Couture 2015 – 2016 Sonbahar Kış Koleksiyonu, ince detaylarla feminenleşen zarif tavırlı bir kış stili sunuyor. Koleksiyonun militer dokunuşlu, görkemli tasarımları, uzman el işçiliği ve en kaliteli malzemelerle zenginleşen formlarla destekleniyor. Özel drape teknikleri, geniş omuz kesimleri, vatkalar ve aksesuarlarla detaylandırılıyor.

Bej, pudra ve pastel renklerin yanı sıra, tarçın, haki yeşil ve yosun gibi toprak tonlarının, mercan ve turuncu gibi ateş tonlarının yer aldığı zengin bir renk paletiyle tasarlanan koleksiyon, ipekler, şifonlar, organza, tül, şantuk ve özel kesimli payet kumaşlarla görkemli bir duruş sergiliyor. Tasarım aşamasından önce özel uygulama teknikleriyle benzersiz bir forma kavuşturulan kumaşlar, press, plise ve vücuda mükemmel bir form verip biçimlendiren gepiyer teknikleriyle buluşup sanat eserlerini andıran tasarımlara hayat veriyor. Metal görünümlü, yeni nesil Swarovski taşların birleşimiyle yakalanan sofistike ışıltı, usta zanaatkarların özenli drape ve nakış işçiliğiyle kusursuz hale geliyor.