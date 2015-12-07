Modern ve yalın bir kış gardırobu sunan Dilek Hanif Hazır Giyim 2015 – 2016 Sonbahar Kış Koleksiyonu, eklenen Cruise Koleksiyonu’yla Dilek Hanif Showroom’unda yapılan “Trunk Show”da izleyenlerin beğenisine sunuldu.





Dilek Hanif Trunk Show, Ahu Orakçıoğlu, Suzan Toplusoy, İpek Ayaydın Abdik gibi cemiyet hayatının ünlü isimlerini de buluşturdu. 30 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da sergilenen kıyafetler ertesi gün, New York’ta 7 Aralık 2015’de yapılacak Trunk Show için yola çıktı.Dünyada yaygın olan “Trunk Show” trendi, Dilek Hanif Hazır Giyim 2015 – 2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile yapılan mankenli tanıtımla hayat buldu. Show'da Amerikan stil ikonu Tonne Goodman’ın çabasız ve doğal stilinden ilham alan koleksiyona eklenen Cruise Koleksiyonu da tanıtıldı. Trunk Show’da mankenlerin tanıttığı 46 parça kıyafete ek olarak 150 parça kıyafet de Dilek Hanif Showroom’da sergilendi.Net kesimli üstler, uzun etek ve pantolonlarla tamamlanan koleksiyona yılbaşı şıklığına eşlik edebilecek uzun elbiselerin katılımı dikkat çekiyor. Pili ve valon detayli ipek gömlekler, trikolar, smokin ve deri biker ceketler, mini ve brokar valon etekler, puantiye detaylı şık elbise ve bluzler, parlak dokulu ve mavi jakarlı tüvit takımların yer aldığı koleksiyon modern tavırlı bir duruş sergiliyor.Siyah, beyaz, bej, kırmızı, bordo, koyu mor, saks mavi tonlarıyla renklenen Dilek Hanif Hazır Giyim 2015 – 2016 Sonbahar Kış Koleksiyonu, kapitone kumaşlardan, deri ve trikolara farklı dokuları buluşturuyor. Kürk detaylı blazer ve elbiseler, couture dokunuşuyla tasarlanan görkemli parçalar ve uzun gece elbiseleri fark yaratan detaylarıyla güçlü bir stile vurgu yapıyor.