Dingin ve Cool

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Deri giyim ve aksesuar modasının vazgeçilmez markası Desa, sezonun gözde rengi maviyi tasarımlarında cesurca kullanıyor.

Yazın en sıcak ve sezonun en hit renklerinden olan mavinin dinginliğine tanıklık eden Desa’nın yaz koleksiyonunda kobalt maviden saksa, bebe mavisinden parlamente kadar masmavi bir yaz sizi bekliyor.



Trendleri takip eden ve renklerin enerjisini stiline yansıtan kadınlar için tasarlanan kobalt mavi dolgu topuk sandaletler günün her saati zamansız bir şıklık vaat ederken, saks mavisi ve yılan derisi Desa babetler rahatlığı ve şıklığı ile sizi iddialı adımlara davet ediyor. Renk bloklarının bir arada kullanıldığı sandaletler skinny’ler ile iddiasını konuştururken, mavi pırıltılı espadriller trendi bir görünüme imza atıyor.

Mavinin her tonunu koleksiyonunda kullanan Desa’nın çanta koleksiyonunda yer alan kobalt mavi zincir saplı clutch’lar yaz akşamlarında stil sahibi kadınların tarzını konuştururken, mavi-beyaz büyük boy modeller boyutuyla işlevsel bir şıklık sunuyor.



Desa tekstil grubunun en cool parçalarından olan incecik dokulu mavi deri ceket yaz akşamlarında vazgeçilmeziniz olurken, Desa mavi bluzunuzla şıklığınızı ikiye katlayacaksınız.

Desa’nın 2014 yaz sezon trendlerine yön veren koleksiyonunu tüm Desa mağazalarında ve 7 gün 24 saat hizmet veren desa.com.tr web sitesinde bulabilirsiniz.