Divarese'den şehirli bir koleksiyon

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Sonbahar/Kış koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Divarese’nin özgün dokunuşlarıyla trendleri yorumlandığı yeni koleksiyonda, loaferlar, süetler, baskılı deriler, abiyeler, metaller ve kapitoneler ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Divarese Sonbahar-Kış kadın koleksiyonunda, mor, vizon, şarap rengi, bej, saks, yeşil, fuşya, erkek koleksiyonunda ise fümeden koyu kahve, vizon ve beje uzanan bir renk skalasıyla pastel tonlar hakim. Yazın hit parçaları loaferlar, yeni sezonda güncellenmiş modelleri ile karşımıza çıkıyor. Divarese’nin koleksiyonla uyumlu clutchları, çantaları da görülmeye değer.



