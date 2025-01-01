Kadınların ayakkabıya olan tutkularını sorgulamak yeni bir Dünya savaşına neden olmak gibidir.

Kadınların asla yeterince ayakkabıları yoktur ya da yeni aldıkları kıyafetlere uyacak bir ayakkabıları kesinlikle bulunmaz. Ayakkabı dolabı açıldığında erkeğin bir kenarda duran üç çift ayakkabısı varsa geri kalan ayakkabıların tümü kadına aittir. Fakat yine de bir kadının ‘Yeterince ayakkabım var. Ayakkabı almasam da olur’ dediğini asla duyamazsınız. İşte bu bakış açısından yola çıkıldığında özellikle kış aylarında kadınların sürekli yeni trendlere uygun ayakkabılara yönelmeleri bir zorunluluktan ziyade ihtiyaçtır. Kış aylarında en çok tercih edilen modeller hiç kuşkusuz ki bot ve çizme modelleri. Hatta son dönemde diz üstü çizme modelleri her yeri ele geçirmiş durumda. Hem şık görüntüleri hem de kullanışlı olmaları sebebiyle kadınlar son dönemlerde diz üstü çizme modellerine büyük bir rağbet gösterir hale geldi.



Diz üstü çizmeleri seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Diz üstü çizmeleri seçerken görüntüsünden ziyade rahatlığını ön planda tutmalısınız. Tüm gün ayaklarınızı ve bacaklarınızı sarıp sarmalayacak olan bu çizmelerin hareket kabiliyetinizi kısıtlamıyor olması oldukça önemli. Dizüstü streç çizme modelleri tüm bacağınızı sarıp sarmalamalı. Eğer almayı düşündüğünüz çizmede bu özellikler yoksa yavaşça o çizmeyi yere bırakın ve bulunduğunuz yerden uzaklaşın.







Diz üstü çizmeler nasıl kombinlenir?

Dolabınızda yeterli miktarda etek ve elbise varsa ortaya şahane kombinler çıkartacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Eğer giyim tarzı olarak dişiliği ön plana çıkartmak istiyorsanız özellikle etek altına giyeceğiniz diz üstü çorap çizme bunun için en doğru seçim olacaktır. Burada asıl önemli olan nokta ise seçeceğiniz eteğin boyu. Eğer çok kısa bir etek tercih ederseniz bu basit bir görünüme neden olabilir. Eğer uzun bir etek boyu tercih ederseniz bu sefer de şıklıktan uzak bir görüntü yakalayabilirsiniz. Çünkü öyle bir durumda çizmenizin tüm gösterişi ve seksiliği ortadan kalkmış olacaktır. Eteğin sadece boyu değil modeli de diz üstü çizme modellerinde büyük bir öneme sahip. Dar bir kalem etek altına tercih edeceğiniz diz üstü süet çizme ile tarz bir görümüne birkaç saniyede kavuşabilirsiniz. Diz üstü çizmelerin içinde tercih edeceğiniz çoraplar ile şıklığınızı belirginleştirmeniz mümkün hale gelecek. Elde edeceğiniz bu şıklık spor bir şıklık olacak ve gün içinde rahatça kullanabileceksiniz.



Skinny pantolon modelleri diz üstü çorap çizme ile kombinlenmeye en müsait kıyafetlerden biridir. bu pantolonve çizme kombinin üzerine salaş bir kazak ile bir bütünlük yaratabilir sokak şıklığına kavuşabilirsiniz. Üzerine alacağınız salaş bir hırka ise kombininizin en vurucu noktalarından biri olabilir. Dar pantolon üzerine iyi ve vücut yapınıza uygun olarak tercih ettiğiniz bir diz üstü çizme modeli ile topuklu ayakkabı giymiş kadar seksi ve dikkat çekici bir görüntüye ulaşabilirsiniz.







Son dönemin yine en tarz kıyafet seçeneği olan taytlar ise bu çizme modellerinin adeta ruh eşi denilebilir. Taytları hem düz hem de topuklu çizmelerle kombin yaparak gece ve gündüz şıklığını yakalayabilirsiniz. Üzerine giyeceğiniz uzun bir tunik ya da salaş bir kazak ile beklediğinizden çok daha iddialı bir tarz yakalamanız mümkün olacak.



Diz üstü çizme modellerinin bir başka önemli parçası ise montlar. Eğer uzun bir mont tercih etmek istiyorsanız bu çizme modellerini tercih etmemelisiniz. Uzun çizme modellerini daha belirgin bir hale getirebilmek adına daha kısa montlar ya da ceketler tercih etmeniz çok daha uygun olacaktır. Böylece esas parçayı da ortaya çıkartmış olacaksınız.



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