Dockers erkekleri sıcaklara aldırmıyor, bu yaz da tarzını ortaya koyuyor.





Dockers erkekleri bu yaz da sıcaklara aldırmıyor, tarzını en rahat şekilde ortaya koyuyor. Kişiliğini görünüşüne yansıtmayı seven Dockers erkekleri birbirinden çekici parçalara Ağustos ayının ortasına kadar yüzde 50’ye varan indirimle ulaşabilirler. Dockers® koleksiyonu, gardırobunuzda yenilik yapmak ya da sevdiklerinizi şaşırtmak için, şimdi daha da davetkar!Rahatlık ve şıklığın mükemmel karışımı Khaki pantolonlar, rengarenk şortlar, çekici tişörtler, rahat gömlekler, kısacası mükemmel erkek giyimine dair her şey, Dockers mağazalarında sizi bekliyor.