Doğa dostu denim koleksiyonu

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H&M 2 Ekim’de, belirgin bir stile ve çağdaş kesimlere sahip, daha sürdürülebilir malzemelerin yanı sıra daha sürdürülebilir yöntemlerle üretilen bir koleksiyon olan Conscious Denim’i tanıtacak.

H&M’de bir ilk olarak denimlerde kullanılan yıkama yöntemleri, enerji ve su kullanımı da dahil olmak üzere çevreye etkilerine göre sınıflandırıldı. Kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik ürünler içeren koleksiyon dünya çapında, kadınlar için 1000 mağazada, erkekler içinse 700 mağazada satışa sunulacak. Türkiye’de ise bu özel koleksiyon sadece İstanbul; İstinye Park, Forum İstanbul, Forum Marmara, İstiklal, Brandium, Zorlu Center mağazaları, Ankara’da ise CEPA AVM mağazası, Antalya’da da MarkAntalya mağazasında satışa sunulacak.

H&M Sürdürülebilirlik Başkanı Helena Helmersson, “H&M’de Conscious Denim konusunda çok heyecanlıyız. Daha sürdürülebilir malzemeler kullanmanın yanı sıra yıkama süreçlerinde çevreye etkiyi en aza indirmek için çok çalıştık. Koleksiyon birçok mükemmel parçayı içeriyor ve sürdürülebilirliğin mükemmel bir stille aynı anlama gelebileceğini kanıtlıyor" diyor.



Sonuç, koyu indigo tonlarında modern kesimlere sahip tam bir koleksiyon. Conscious Denim kadınlar için düşük belli veya yüksek belli dar kesim denimlerden boyfriend kesimine ve bilekte daralan kesime kadar sezonun temel stillerini içeriyor.