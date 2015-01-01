Doğanın mistik ruhu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Pierre Cardin, 2015 İlkbahar Yaz erkek koleksiyonunda doğanın mistik ruhunu tasarımlarına yansıtıyor.

Stil sahibi erkeğin tercihi Pierre Cardin, 2015 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda macerayı seven ve gezerken lüksü yanında taşımayı isteyen erkekleri farklı seçimler bekliyor. Geliştirdiği doğa dostu, organik ve özel kumaş seçenekleriyle inovatif ürün kalitesini tasarımlarıyla birleştiren Pierre Cardin, stilize erkeklere şıklığın yanı sıra fonksiyonellik ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Doğadan ilham alan toprak, lacivert, yanık oranj, çay yeşili, yeşilin farklı tonları, haki ve vizon renklerini yeni sezon koleksiyonunda kullanan Pierre Cardin, takımlardan tek ceketlere, chino pantolonlardan gömlek ve trikolara kadar birçok seçenek sunuyor.