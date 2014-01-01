HOTİÇ, doğanın modern dokunuşlarını 2014 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ile tasvir ediyor.





HOTİÇ, minimalist deriler ve geometrik lazer desenlerin trendi yorumlarını, 2014 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ile ayakkabı-aksesuar tutkunlarının beğenisine sunuyor.Grafik anlatımlarla; deniz, güneş, kum, sahil tonlarını bütünleştiren HOTİÇ, şıklık ve sadeliğin enerji dolu ruh halini yansıtıyor. Maviden tabaya uzanan kontrast skalası, krokodil, canlı orman tonları, egzotik desenler, piton baskılarla doğanın zengin renklerini taşıyor. Gladyatör sandaletler, flatlar, fetalar, makosenler, babetler tıpkı büyüleyici doğa gibi, trendi, yumuşak ve seksi...Metalik deriler, lazer desenlerle minimalist bir çizgi yakalayan HOTİÇ, kemer, ayakkabı ve çantaya kadar uzanan ürün yelpazesiyle global-modern konseptini yaşatıyor.