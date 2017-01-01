Her gelin düğününde mükemmel görünmek ister. Bunun için en önemli rolü elbette gelinlik seçimi oynuyor. Peki, doğru gelinliği nasıl seçebilirsiniz?

Düğün gününde mükemmel bir gelin olmak isteyenler, öncelikle gelinlik modelini seçerken vücut tipini göz önünde bulundurmalı. Gelin adaylarının vitrinlerde ve dergilerde görüp beğendiği bir gelinliği alması bazen doğru ve yeterli bir seçim olmayabiliyor. Vitrinlerdeki 90-60-90 ölçülerine uygun gelinlikler her vücut şeklinde aynı görüntüyü sergilemiyor. Gelinlikler; düz tuvalet, çan etek, prenses, balık ve A kesim formlu olarak ön plana çıkıyor. Hayat boyunca hatırlanacak ve kusursuz hissedilecek bir düğün için gelinliğin titizlikle seçilmesi gerektiğini söyleyen Marka ve Stil Danışmanı Burçak Ilıman yeni evlenecek olanlara, her gün artan seçenekler arasından kendi vücut tipine uygun gelinliği bulmaları için önerilerde bulundu ve 2017 gelinlik modelleri hakkında bilgi verdi.

Hangi gelinlik modelini, kimler giymeli?

Prenses model gelinlikler: Prenses gelinlik modelleri altına giyilen platform topuklarla boyu epey uzun gösterebilecek bir model olmasına rağmen çok kısa boylulara tavsiye edilmiyor. Zira kabarık eteklerin içinde proporsiyon bozukluğu nedeniyle üst beden gömülü kalabiliyor. Ancak beli kalın olanlar rahatlıkla bu gelinliklerden giyebilir çünkü genişleyen etek kısmı bel ile ilgili göz yanılgısına neden oluyor.





Balık etek modeli gelinlikler: Balık modeli gelinlikleri kalçası geniş olanlar asla giymemeli. Zira tüm kalça kusurlarını göz önüne çıkaracak bir model.





A kesim ve çan etek gelinlikler: A formlu ve çan etekli gelinlikler kalın bele sahip olanlarda, genişleyen eteği sayesinde göz hilesine neden olabilecek, gayet kullanışlı modeller. Her iki model de, genişleyen eteğiyle geniş kalçaları gizlemeye yardımcı oluyor.





Tuvalet formlu gelinlikler: Tuvalet formlu düz gelinlikler ise kısa boyluları ince ve uzun göstereceğinden rahatlıkla giyilebilir.





Gelinliğin bedene uygunluğunun dışında, düğün konseptiyle de uyumlu olması gerekiyor. Aksi takdirde en güzel gelinlik modelinin bile yanlış tema ile eşleştiğinde sıradan bir tasarım olarak görülmesi mümkün.

2017 gelinlik modası

2017’de tercih edilecek gelinlik modelleri, cüretkar, yenilikçi, genç ve renkli’ olarak tanımlanıyor. ‘Katlı etekler, 2017 İlkbahar gelinliklerinin favorisi olacak. İddialı yırtmaçlarıyla klasik modellere meydan okuyan yeni nesil gelinlikler öne çıkacak. Alışılmışın dışında modern ve sofistike bir görünüm için kabarık etekler son derece yenilikçi olarak pantolonlarla takas edilecek. Hareket özgürlüğü tanıyan diz üstü gelinliklerin yükselişi ise sürecek. Sıra dışılığı sevenler kısa gelinliklerle düğünlerde hem genç hem modern bir görünüm yakalayacak. Masumiyetin rengi beyaz, artık gelinliğin tek rengi olmaktan çıkacak ve pembenin, yeşilin ve lilanın en pastel tonları da romantik gelinlerin yeni gözdesi olacak...



