Gelin olduğunuz günün hayalini uzun süredir kuruyorsunuz. Gelinliğinizin nasıl olacağını aylar öncesinden belirlediniz ve kendinize en uygun gelinliği de seçtiniz.

Ancak gelinliğinizin içine nasıl bir iç çamaşırı giyineceğinizi seçtiniz mi? Çünkü tüm gün ayakta olacağınız ve güzel görünmeniz gereken bu günde rahat olmanız büyük önem taşıyor. Bu nedenle de gelinliğin içine nasıl bir iç çamaşırı giyineceğinizi çok iyi seçmelisiniz.



Tek parça mı iki parça mı?

Gelinliğin altında tek parça korseli bir iç çamaşırı mı yoksa iki parçal�� bir iç çamaşırı mı giyinmeniz gerektiğine iyi karar vermelisiniz. Çünkü tek parça iç çamaşırları özellikle ince gelinlikler altında vücudu daha sıkı gösterebilir. Ancak diğer yandan tüm gün rahatsız hissetmenize de neden olabilir. Bu nedenle eğer vücudunuzu çok belli eden bir gelinliğe sahip değilseni daha rahat iç çamaşırlarına yönelebilirsiniz.







Straplez gelinlik

Omuzları açık gelinlikler sütyen seçimi için en kolay gelinliklerdir. Yapmanız gereken tek şey tüm gün göğüslerinizi rahat tutabilecek askısız bir sütyen bulmaktır. Ancak seçeceğiniz sütyenin renginin gelinliğinizle aynı olmasına ve rahat durmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde siz hareket ettikçe bir yerden görünebilir ve hoş olmayan bir görüntüye sebebiyet verebilir.



Sırtı açık gelinlik

Sırtı açık gelinlikler özellikle ince gelinlerde mükemmel durur. Ancak diğer yandan iç çamaşırı açısından da oldukça zordur. Eğer büyük göğüsleriniz varsa gelinlik içine ped ekletebilir veya sadece göğüslerinizden toparlayan tutucu sütyenleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca bel oyuntusuna doğru kapanan sütyen çeşitleri de sırtı açık gelinlikler için idealdir.







Derin dekolteli gelinlik

Derin dekoltelerde göğüslerin güzel görünmesi çok önemlidir. Bu nedenle dekolte verdiğinizi unutmamalısınız. Eğer gelinliğinizi diktiriyorsanız dikiş esnasında göğüs kısmına peddler koydurabilirsiniz. Ancak diktirmiyorsanız dekolteler için yapılmış derin sütyenleri tercih edebilirsiniz.



Jartiyer

Jartiyer giyinmek o gece için çok seksi bir seçim olabilir ancak daha önce hiç giyinmediyseniz rahatsız olabileceğinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Bunun önüne geçmek için düğünden önceki bir kaç günde jartiyer giyinip alışmaya çalışın. Eğer çok rahatsız hissederseniz gelinlik altına daha rahat iç çamaşırları seçip gece için jartiyer giyinebilirsiniz.





