Acıbadem Bursa Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Moray, gözlük seçiminde ve kullanımında dikkat etmeniz gereken sekiz önemli kuralı anlatıyor…
1. UV FİLTRESİNE DİKKAT
Güneşten gelen ultraviyole ışınları, cildimize olduğu kadar gözlerimize de uzun vadede zarar veriyor. Bu nedenle bir güneş gözlüğünde en önemli nokta ultraviyole korumasının olup olmadığı… Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtiliyor. Özellikle deniz kenarında ve kar ışığında minimum UV400 korumalı
güneş gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.
2. AÇIK MI, KOYU MU DAHA İYİ KORUMA SAĞLIYOR?
İnsan gözü; gözbebeğinin büyüyüp küçülmesi şeklinde çalışan bir mekanizma tarafından doğal olarak korunuyor. Fazla aydınlık ortamlarda gözbebeği küçülürken, karanlık ortamlarda ise etrafın iyi algılanabilmesi için büyüyerek içeri daha fazla ışık alıyor. Şimdi, koyu renkli ancak UV koruması olmayan bir güneş gözlüğü taktığınızı düşünün. Bu durumda göz yanılarak daha fazla ışığı içeri alıyor ve koyu renkli güneş gözlükleriniz çıplak gözle olduğundan daha fazla zarara uğramanıza neden oluyor. Oysa açık renkli (ve UV korumalı) camlar kullanıldığında göz, hem kendi doğal savunmasını kullanıyor hem de UV filtresi sayesinde ikinci kat korunma sağlanmış oluyor. Ayrıca siyah, lacivert, mor camlar gözün adaptasyonunu zorlaştırıyor, renkleri algılamadaki adaptasyon sürecini uzatıyor. Örneğin göz, bir milisaniyede algılayacağı rengi üç milisaniyede algılamaya başlıyor. Bu hem gözleri yoruyor hem de bazı renklerin ve cisimlerin yanlış algılanmasına neden oluyor. Güneş gözlüğü seçerken koyu renkli camlar yerine turuncuya yakın, füme ve gri renkli camları tercih edin.
3. IŞIK EMİLİM ORANI NEDİR?
Kullanım kılavuzlarında yer alan “ışık emilim oranı”, gözlük camının dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdiğini, ne kadarını yansıttığını ve ne kadarını içeri verdiğini ifade
ediyor. Güneşin daha dik geldiği dağlık bölgelerde yüzde 50-70, karlı bölgelerde ve deniz kıyısında yüzde 80-85, şehir ortamında ise yüzde 40-50 oranında emilim yeterli oluyor.
4. CAMIN KALİTESİ NASIL ANLAŞILIYOR?
Gözlük alırken camların boyama ve mika olup olmadığına, camda kabarcık ve eğrilik bulunup bulunmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bu tip camlar kırılma kusuru yaratarak
göze zarar verebiliyor. Ayrıca kaliteli bir gözlük camında hafif bir esneme payı bulunması gerekiyor. Orijinal sertifikası ve garanti belgesi bulunan gözlüklerde tüm bu sorunlar aşılmış olsa da daha ucuz seçeneklere yönelindiğinde bu özelliklerin mutlaka gözden geçirilmesi öneriliyor.