Düğmelerden gelin çiçeği

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zet.com, düğün mevsiminde artan konsept arayışına alternatif binlerce ürün sunuyor.

Klasik düğünler geçmişte kaldı. Artık ne kadar farklı, o kadar eğlenceli! Tasarımcıların pazaryeri Zet.com, sınırlı sayıda üretilen modern ve özgün ürünleriyle klişelerden uzak bir düğün planlayanlar için yüzlerce seçenek sunuyor.

Özel el boyama gelin ayakkabılarından rengarenk düğmeli gelin çiçeklerine, kedili düğün davetiyelerinden özel saç aksesuarlarına kadar vitrinlerde bulmayacağınız el yapımı özgün tasarımları Zet.com’da bulabilirsiniz. Örneğin özel tasarım gelin çiçeği arıyorsanız, “Düğmeli Gelin Çiçeği” tam size göre! Verilen sipariş üzerine %100 el emeğiyle kişiye özel üretilen gelin çiçekleri için yüksek kalitede ışıltılı kristal taşlar, inciler, boncuklar, el işlemeleri, kumaşlar ve tüller kullanılıyor.

Fiyatı ise 350 TL