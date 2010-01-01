Duman Duman

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Micheal Kors’un sadece gri renkten oluşan “Grayscale’’ koleksiyonu

1. Gösterişli kolyelerden hoşlanıyorsanız...

BÜŞRA VELİOĞLU 130 TL.



2. Siyah pantolonunuzla giyin.

XSIDE 34,90 TL.



3. Çizme ve opak çoraplarla kombinleyin.

VAKKO 365 TL.



4. Minik bir ceketle siyah elbisenizin havasını değiştirin.

ROMAN 174 TL.



5. Yüksek topuklar...

MANGO 59,90 TL.



6. Dökümlü trikolarla fazla kilolarınızı gizleyin!

BANANA REPUBLİC 245 TL.



7. Klasik kesimden vazgeçmeyenler...

İPEKYOL 62 TL.



8. Büyük çantalar hala gözde.

DKNY 645 TL.



9. Elleriniz üşümesin.

PARK BRAVO 59 TL.



10. Babetler kışın da vazgeçilmez.

XSIDE 24,90 TL.



11. Kulağınızdaki şıklık.

ADİL MÜCEVHER 2860 DOLAR



12. Ofis için ideal.

MUDO 79 TL.