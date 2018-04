Dünyanın en iyi giyinen 25 kadını!

İngiliz Sunday Times gazetesi "Style" adlı ekinde dünyanın en iyi giyinen 25 kadınını seçti

The Sunday Times pazar eki Style’da 2014 yılınının en iyi giyinen 25 kadınının listesini, TV ve sinemada ünlerini gardroplarına borçlu 6 karakter oyuncusunu ve eğlence dünyasında en kötü giyinen 6 yıldızı açıkladı. 2014 ‘ün en iyi giyinenlerini açıklayan Style, Nigella Lawson, Lilly Allen, Beyonce’u en iyi kıyafetleriyle gösterdi. 1. sırada Nigella Lawson yer alırken, 2. sırada Rihanna Paris’te Miu Miu moda defilesinde tanıttığı Dior’un kırmızı mantosu ile giydiği gömlek ve giysiyle dikkat çekti. 16. sırada Nicole Kidman, 18. sırada Beyonce ,19. sırada Emma Watson, 21. sırada Stella McCartney , 22. sırada Victoria Beckham, 24. sırada Meryl Streep giysileriyle en çok dikkat çeken kadınlar arasında yer aldı. Madonna, Miley Cyrus, Keira Knightley ve Cressida Bonas eğlence dünyasındaki büyük şöhretlerine rağmen en kötü giyinen kadınlar seçildi.



Televizyon ve sinemada en iyi giyinenler ise şöyle:

Dallas Buyers Club’da Rayon,

Blue Jasmine’de rolüyle Jasmine,

Borgen’deki Birgitte Nyborg,

American Hustle’daki Sydney,

House of Cards’daki Claire Underwood

The Wolf of Wall Street’teki Naomi.