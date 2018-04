Dünyayı ‘’İntikam’’ modası sardı!

Üç sezondur ekranda fırtınalar estiren Revenge'in oyuncuları modanın da yeni belirleyicileri oldu

Yazı: Gürcan Öztürk



Üçüncü sezonunu noktalamasına iki bölüm kala Revenge gerek kendi kulvarında yarıştığı gerekse kulvar dışında mücadele ettiği dizilere bir kez daha fark atmayı başardı. Yapımcılığını Mike Kelley’nin üstlendiği, başrollerinde Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Gabriel Mann ve Joshua Bowman gibi başarılı oyuncuların performans sergilediği dizi, Amerika’da yayın yapan pek çok dergi tarafından yılın moda belirleyicisi, en stil sahibi dizi, en iyi styling gibi kategorilerde ödüle layık görüldü.



Peki nedir Revenge’i bu kadar farklı kılan diye sorulduğunda ise kuşkusuz verilecek ilk yanıtlardan biri ‘’pahalılık’’ olacaktır, zira dizinin yapımcıları prodüksiyonda hiçbir masraftan kaçınmadıkları gibi dekorasyon, kıyafetler, takılar, mekan içi eşyalar vb. unsurlarda da oldukça uçuk miktarlar harcayarak dizinin hemen her bölümünü bir sinema filmiymişçesine çekiyorlar. Michael Kros, Zara, Pink Tartan, H&M, Burberry, Christian Louboutin ve Gucci dizinin takı ve kıyafet ayağına sponsor olan dünya markalarından yalnızca bir kaçı. Dizinin her oyuncusu için ayrı bir stil uzmanı ile çalışan ekip bölüm temalarını da dikkate alarak kıyafet seçimi yapıyor. Her bir sezonu 3 aylık yaz dilimini betimleyen Revenge’in bazı mekanları yıl içerisinde değişen hava koşullarına göre baştan dizayn ediliyor yada komple bilgisayar ortamında yaratılarak oluşturuluyor.



Babası oldukça güçlü bir aile olan Graysonlar tarafından kurulan bir komploda öldürülen Emily’nin adalet arayışını konu alan dizi dünya genelinde üç yıldır büyük yankı uyandırıyor. Özellikle ana karakterlerin kıyafet ve aksesuar seçimleri kısa sürede popüler olurken. İnternet ortamında dizi ve karakterler adına açılmış onlarca moda takip sitesi var. Her bölümde kullanılan parçalar bloggerlar veya profesyonel moda yazarları tarafından derinlemesine mercek altına alınıp inceleniyor. Bu durumun farkında olan dizi ekibi ise kendi içlerinde geliştirdikleri ilginç stratejilerle hayranlarını her seferinde şaşırtıyor. Ancak elbette her dizide olduğu gibi olaylar birkaç karakter eksenininde dönüyor ve 45 dakikalık Revenge’in büyük kısmında ekranda olan Emily, Victoria, Nolan ve diziye üçüncü sezonda dahil olan Margaux dizinin moda belirleyicileri olarak bayrağı ellerinde tutuyor. Milyonlarca izleyici hayran bırakan stillerine bakıldığında ise karakterleriyle paralel oluştukları gözden kaçmıyor.