Eastpak ve Jean Paul Gaultier

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Ünlü çanta markası Eastpak ve ünlü Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier ile güçlerini bir kez daha birleştirdi.

Jean Paul Gaultier’in Eastpak tasarımlarındaki en göze çarpan özellik çantaların fonksiyonelliklerini kaybetmeden Gaultier’in lükse olan bakış açısını yansıtması… Çantalarda kullanılan kot kanvas kumaş ve kapitone kabartma deri gibi seçimler ise şıklığı adeta tekrar tanımlar nitelikte… Jean Paul Gaultier’in en ikonik parçalarından ilham alarak büyüyen tasarımlar V2K Vakkorama ve Beymen Blender’da Mart ayı itibariyle satışa sunulacak.