Ece Gözen'den 'Galactic Dreams'

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Ece Gözen, Sonbahar/Kış 2015-2016 koleksiyonu, Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası'nda tanıtıldı.

Ece Gözen retrofütüristik koleksiyonu ile büyük beğeni topladı. Moda dünyasının başarılı isimlerinden biri olan genç moda tasarımcısı Gözen, 'Galactic Dreams' adını verdiği Sonbahar Kış 2015 koleksiyonuyla moda severleri retrofütüristik bir uzay yolculuğuna çıkardı.



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 kapsamında sunulan koleksiyon, modanın zaman sarkacında geleceğe uzanıyor. Bu retrofütüristik esintiyi yansıtabilmek adına Ece Gözen koleksiyonunda siyah, ekru, gri ve elektrik mavisi tonlarına ağırlık verdi. File, neoprene gibi sportif kumaşlar, simli kumaş yüzeyleriyle beraber kullanılarak hem sportif hem şık tasarımlar yaratıldı.



Sezonun hit trendlerinden sportif şıklığın 2015 Sonbahar Kış sezonuna damga vuracağının sinyalleri Gözen'in defilesinden anlaşılıyordu. Gözen'in galaktik dünyasını yansıtan koleksiyonda Sportif hatların simli yüzeylerle kombinlenmesiyle yaratılan parçalar moda tutkunlarının beğenisini kazandı.



Defilenin deneyim tasarımı için elektronik sanatçısı Egemen Konu ile, koleksiyon aksesuarları için ise Ekria ile işbilirliği yapıldı. Koleksiyon ayakkabılarına İnci Deri sponsor olurken defile müzikleri ses ve effekt tasarımcısı Mehmet Demir tarafından hazırlandı.