Televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Sahil Güvenlik’te (Baywatch) ikon haline gelen efsane mayo, Simple For You ile eğlenceli sloganlarla geri döndü.

Simple For You, televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Sahil Güvenlik kızlarının sportif ve çarpıcı stilini sloganlarla birleştirdiği 2016 yaz koleksiyonuyla bu yaz sahillerde. Simple For You, Ananas adını verdiği sloganlı sahil güvenlik mayoları serisi ile hayattaki basit şeylerden zevk almayı misyon haline getiriyor ve hem ikonik hem de sıra dışı bir görünüm vadediyor.





Sadeliği yenilikçi dokunuşlarıyla farklılaştıran ve her bir slogandan sadece 40 adet üreten mayo, bacak boyunu uzun gösteren derin kesimleri, vücudu saran kalıpları ve İtalya’dan gelen özel kumaşıyla da dikkat çekiyor.