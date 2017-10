Erkeklere göre kadınların çok daha detaycı oluşu ya da kadınlara göre erkeklerin olaylara çok daha yüzeysel bakması sadece kıyafet seçimlerinden bile çıkartılabilecek bir sonuç aslında.

Her kadının en büyük derdi ve kuşkusuz ki en büyük sabah sporu elbette elbise seçimi oluyor. Defalarca giyilip çıkartılan parçaları toplamak tam bir sabah sporu sayılabilir. İş için elbise kombinleri seçmek yeterince zor değilmiş gibi bir de günlük elbise kombinleri kadınları zorlar hale geldi. Hangi parçayı ne ile kullanmak doğru olur, hangi takı hangi elbisenin aksesuarı diye düşünürken geçen zaman sizi zorluyorsa size önereceğimiz birkaç ipucu ile bu süreyi kısaltabilmeniz mümkün hale gelecek.



Siyah elbise kombinleri

Kadınların sadece asaleti sebebi ile değil zaten zayıf olan vücutlarını çok daha zayıf göstermesi sebebiyle siyaha olan düşkünleri hepimizce malum. Her kadının özel günlerde giymek üzere dolabında mutlaka en az bir adet siyah elbise bulundurduğunu da biliyoruz. Fakat burada en önemli nokta doğru yapılmış olan siyah elbise kombinleri. Dolabınızdaki siyah elbiseyi kombinlerken tamamen siyah parçalardan yararlanabileceğiniz gibi elbiseyi hareketlendirecek renkli parçalara da yer vermeniz yerinde olacaktır. Kırmızı bir stiletto ve kırmızı taşlı küçük takılar ile siyah elbise kombinleri arasında muhteşem bir seçim yapmış olacaksınız.







Çiçekli elbise kombinleri

2017 yılına damgasını vuran çiçekli elbise kombinleri hemen her kadının çoktan dolabındaki yerini aldı bile. Hem cıvıl cıvıl görünmesi hem de birçok renkle rahatlıkla kombinlenebiliyor oluşu ile çiçekli elbise kombinleri bu yaz ortalığı kasıp kavurdu. Çoğu omuz dekoltesine sahip çiçekli elbiseler içerisinde bulunan hemen her renkten seçilebilecek babet tercihleri ile spor şıklığın en gösterişli halini oluşturuyorlar.



Kot elbise kombinleri

Denim modası yıllar geçse de varlığını çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Hatta öyle ki kot pantolonlardan kot ceketlere oradan kot gömleklere ve en son kot elbise kombinleri ile modaya damgasını vuran bu ürünler her yaştan kadının en çok tercih ettiği kıyafetler arasında yer alıyorlar. Kot bir elbise altına giyebileceğiniz beyaz bir spor ayakkabı, sakin takılar ve hasır bir çanta ile kot elbise kombinleri arasında fark yaratmanız mümkün hale gelecek. Günlük elbise kombinleri arasında da kullanabileceğiniz bu kombini zamansız şıklığınızı ortaya koymak için gösterebilirsiniz.







Uzun elbise kombinleri

Yaz aylarında en çok tercih edilen elbise modelleri arasında gelen uzun elbiseler, hem rahat hem de şık oluşları sebebi ile dolapları ele geçirmeye devam ediyor. Desenli ya da düz birçok seçeneğe sahip olan uzun elbise kombinleri ile hem gece hem de gündüz şıklığındaki yerinizi rahatlıkla alabilirsiniz. Tercih edeceğiniz minimal çantalar ve uzun zincirli kolyeler ile şıklığınızı tamamlamanıza izin veren uzun elbise kombinleri sizi baş döndürücü bir güzelliğe dönüştürebilir.



Gömlek elbise kombinleri

2017 yazının en çok tercih edilen ürünü olan gömlek elbiseler tüm vücut yapılarındaki kadınlar tarafından tercih edilebildikleri için yaza damgalarını vurdular. Transparan ya da keten bir kumaş yapısına sahip olabilen gömlek elbise kombinleri ile hemen her yerde kendinizi ön plana çıkarmanız mümkün olacak. İnce bir kemer tercihi ve uyumlu bir sandalet ile bu kombini tamamlamanız mümkün.



