Elbiselerin tamamlayıcısı: Büyük çantalarla modern silüetler
Yıllardır süregelen bir moda kuralı vardı: Elbise ne kadar zarifse, çantası da o kadar küçük olmalıydı. Özellikle gece davetlerinde ve özel günlerde, elbiselerin en iyi tamamlayıcısı olarak minik portföyler veya zarif clutch'lar görülürdü. Ancak moda dünyası bu katı kuralı yıktı ve zahmetsiz şıklığın sırrını dev boyutlarda taşıyan bir trendle tanıştırdı: elbiselerin en hacimli tamamlayıcısı, büyük çantalar!
1 / 10
H&M Püsküllü Hasır Çanta
2.349 TL
2 / 10
adL Metal Aksesuarlı Büyük Çanta
2.799,95 TL
3 / 10
Ted Baker Oblique Monogram Büyük Çanta
6.995 TL
4 / 10
Mianqa Vegan Elma Derisi & Kumaş Omuz Çantası Büyük Boy
6.900 TL