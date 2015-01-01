Yeni yılı ışıltılı elbise ve aksesuarlarla karşılayın...

Roman’ın kış koleksiyonunda yer alan 60’ların özgür ruhunu hissettiren couture niteliğindeki özel tasarımları günün her saatinde şıklık vadederken, yılbaşı gecesi için de birbirinden şık alternatifler sunuyor. Koleksiyonda renkli jakarlar, püsküllü ve zebra desenli deriler, animal print’ler sade ve çabasız bir stille yorumlanıyor. Sezon ruhunu yansıtan payet ve danteller, sade ve minimal parçalarla kombinlenerek net ve güçlü bir hal alıyor.



Payetlerin, çiçek apliklerin, dantellerin ve jakarların kullanıldığı elbiselerde kış soğuklarına inat içimizi ısıtacak renkler en pozitif ve enerjik haliyle karşımıza çıkarken, yılbaşı gecesi şıklığı için de ideal.







Roman koleksiyonu hediye seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Trikolar, takılar, çantalar, şallar ve eldivenler ile hem sevdikleriniz hem de sizin için en özel yeni yıl hediyesi olacak nitelikte...







