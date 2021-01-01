Elele Dergisi, Ağustos ayında yeni moda trendler ve markalardan oluşan bir derleme hazırladı.

MİTOLOJİK BİR HAYAL

2021 YAZ KOLEKSİYONU MODA HAFTASI TAKVİMİ

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Paris Couture Haftası’nda markalar, dijital dünyadaki marifetleri ile doğru orantılı bir başarı sağladı. Özellikle Dior’un Yunan mitolojisinden esinlenen ‘Le Mythe Dior’ isimli kısa filmi zor zamanlarda yaratıcılık dersi niteliğindeydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Dior’un benzer stratejisinden ilhamla tasarlanan 37 farklı minyatür elbise, büyük ilgi gördü. İlerleyen dönemde Dior couture müşterilerine sunulacak bu minyatür tasarımlar, talebe göre kişiye özel boyutlarda yeniden üretilecek. Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Couture 2020-2021 Sonbahar-Kış Haute Couture Koleksiyonu aracılığıyla; modanın sinema ile bağının gelecekte daha da kuvvetli olacağına dikkat çekti.Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen dijital couture moda haftasıyla anladık ki; moda haftaları eskisi gibi olmayacak.

2021 yaz koleksiyonları için takvim açıklayan moda haftalarında son durumsa şöyle:

Paris Moda Haftası, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında hem fiziksel hem de sanal şovlarla başlıyor.

17-22 Eylül tarihinde gerçekleşecek Londra Moda Haftası’nda da benzer bir karar var.

New York Moda Haftası ise radikal bir kararla süresini kısaltıyor ve 14-16 Eylül tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor.

En azından moda dünyasında ‘konfor alanınızdan çıkın’ buyruğu yerine getirilmiş oldu… Şimdi parlama sırası zor koşullarda da yaratıcı olmayı başaran markalarda!





BU YAZIN MEGA TRENDİ: KARPUZ KOL

Bay Walter Melon, serin hırka havaları gelmeden hemen önce bu yazın mega trendini bildiriyor: Karpuz kol!

İlhamını Rönesans’tan alan bu görünüm, abartılı kolların elzem olduğu 80’lerde sağlam bir zemin bulmuştu. Bu sezondaysa neredeyse her markanın kesişim kümesinde yer almayı yine başardı. Marc Jacobs’ın çiçek işlemeli uzun elbiselerine ve Richard Quinn’in heykelsi formalarına eşlik eden karpuzlarsa favorimiz.

TB YAZ MONOGRAM KAMPANYASININ YÜZÜ KENDALL JENNER





CALVİN CLEİN'İN YENİ MAYO YÜZÜ BELLA HADİD





Sanal evrenin gerçeklik rüyasıyla buluştuğu yeni TB Yaz Monogram kampanyasının yüzü Kendall Jenner oldu. Üstelik fotoğraf çekiminde Jenner’ın bilgisayarı, uzaktan kumanda görevindeydi. Kampanyanın tanıtım videosunda ise Kendall Jenner’ı, tıpkı dijital influencer Lil Miquela gibi sanal olarak dört farklı karakterde izliyoruz. Yeni dönemde moda reklamları, tarafını sanal dünyadan yana kullanacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?