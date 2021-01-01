Elele Dergisi, Aralık ayında yeni moda trendler ve markalardan oluşan bir derleme hazırladı.

INSERT COINHERE



Geleceğe Dönüş filminden bir kesit, nostaljik bir teknoloji serisi… Jacquemus, 2020-2021 Sonbahar/Kış koleksiyonunu temsil eden L’Année 97 kampanyasında 90’lara selam gönderiyor. Paris merkezli markanın imzası haline gelen Le Sac Chiquito çantalarla dolu otomat, nabzımızı hızlandıran en eğlenceli detay!



POZİTİF KUCAKLAŞMA





Dua Lipa, küresel marka elçisi olarak Puma ile güçlerini birleştiriyor. Dua Lipa’nın cinsiyet eşitsizliğine son vermek için duyduğu tutku ve markanın genç kadınlara ilham verme hedefi sonucunda başlatılacak olan ‘She Moves Us’ kampanyasında, 2021 yılı boyunca kadınların spor ve kültür aracılığıyla biraraya getirilmesi hedefleniyor. Sizin anlayacağınız moda sahnesini, mesajlarla dolu bir yıl daha bekliyor. Yalnızca satış kaygısını hedef alan klişeler ise sallanmaya devam edecek.



DEĞİŞİM BAŞLADI





Priyanka Chopra Jonas, İngiliz Moda Konseyi’nin Pozitif Değişim Elçisi seçildi. Farklılıklarımızı normalleştirme ihtiyacı ve modada gelecek nesiller için de ‘kapsayıcılık’ motivasyonundan yola çıkarak Chopra, yeterince temsil edilmeyenler için de masaya sandalye eklemeye devam etmemiz gerektiğini ve böylece masanın yaşadığımız dünyayı gerçekten yansıtacağını ifade ediyor. Aynı zamanda UNICEF’in de İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, bu yılın aralık ayına kadar Londra’nın moda dünyasında aktif bir rol oynayacak.



KEŞİF: ALVA CLAIRE





2020 yılında moda şovlarında eksantrik, zamanın ötesinde ve zaman zaman da çeşitliliği selamlayan anlara şahit olduk. Hiç şüphesiz ki en yerden yüksek çıkışı sağlayan modellerden birisi de Alva Claire oldu. 28 yaşında, Londra doğumlu ve New York merkezli Claire, Versace’nin 2021 İlkbahar/Yaz defilesinde kendine güvenen ve sahip oldukları için özür dilemeyen bir seksilik ile moda sektöründeki yeni bakış açısını müjdeledi. Artık tüm bedenler, yönelimler, cinsiyetler, ırklar, yaşlar ve inançlar sıradanlık düzeyinde normal!



BU BİR YATIRIM TAVSİYESİDİR!





2021 kış trendlerinde olasılıklar sonsuz; ancak biri var ki ‘olmazsa olmaz’ rütbesiyle görev başında! Devasa bir Matrix güzellemesi olan deri paltolardan söz ediyoruz. Jean ve süveter iş birliğindeki stil kaçamaklarınıza bile cool bir hava kattığını yerinde gözlemlemek için; yeni yılın yatırım parçasına daha yakından bakın deriz.