Elele Dergisi, Ekim ayında yeni moda trendler ve markalardan oluşan bir derleme hazırladı.

DEJAVU!





Matmazel Coco, ikonik parfüm şişesiyle minimal özgünlüğü yeniden kutluyor! Chanel’in Metiers d’art koleksiyonunun en dikkat çeken aksesuarı, hiç şüphesiz No.5 parfümünde ilhamla tasarlanan kolyelerdi. Coco Chanel’in efsanevi şişesinin farklı bir işlevde geri dönüşü, bu sezonun en ikonik dejavusunu yaşatıyor!



İKİLİ DELİLİK





Bella Hadid ve Hailey Baldwin Bieber, Versace’nin parfümleri Dylan Turquoise ve Dylan Blue için bir araya geldi! Cavallo adasında gerçekleştirilen çekimlerde Bella Hadid, 2017’den beri yüzü olduğu Dylan Blue’yu tanıtırken; Baldwin, Versace’nin ilk kez kampanya yüzü oluşunu kutluyor!



SANAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA





Uzun zamandır beklediğimiz Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, dijital şovlarıyla başlıyor! 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek moda haftasında, Türk tasarımcıların koleksiyonlarının yanı sıra sanal showroom’lar, Podcast’ler ve paneller de deneyimleyeceğiz. Galataport ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi gibi İstanbul’un kültürel zenginliklerinin de ön plana çıkacağı defilelerde, tasarımcıların hem 2021 İlkbahar-Yaz hem de 2020/2021 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını izleme imkanımız olacak. Sürdürülebilir ve season-free bir eksende kendini yenileyen İstanbul Moda Haftası’nı takip etmek için; mbfwistanbul.com’u ziyaret edebilirsiniz.



YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMEYENLER





Yağışlı sonbahar havası için üzülmenize artık pek gerek yok; çünkü bu sezonun en iddialı ayakkabı trendi, rahatlığı ve yağmurda bile şık olmayı garanti ediyor! Lastik çizmeler Ganni, Alice Cary, Bottega Veneta ve Prada podyumlarında yüzümüzü güldüren bir iddiayla trendlere selam duruyor. Son olarak, yağmur çizmesiyle stilinizi yükseltmek için efsaneyi hatırlayalım... Tam 15 yıl önce Glastonbury Müzik Festivali’nde Kate Moss!



İÇ AÇISI YENİ





90’ların iç giyim siluetlerinden ilham alan yeni Calvin Klein X Kith iş birliğinin kampanya yüzü Gidi Hadid oldu! Calvin Klein’ın nihai vizyonu olan logo ve lastik flörtü; Kith dokunuşuyla erkeksi, boxer görünümünde bir iç çamaşırı siluetine evriliyor. Karşınızda yeni seksi!



Hazırlayan: Simay Engür