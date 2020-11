Elele Dergisi, Kasım ayında yeni moda trendler ve markalardan oluşan bir derleme hazırladı.

SÜPER MODEL KİME DENİR?

90’lı yıllarda popülerleşen süper modeller, marka ve tüketici arasında bugünün ‘yukarı kaydır influencer’ları misali çok güçlü bir bağ ve etkileşim sağlıyordu. Şimdi karşınızda yeniden Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Christy Turlington! Henüz proje aşamasında olan The Supermodels belgeseli, 90’ların bu süper etkileyicilerini anlatıyor. Naomi Campbell ise merakla beklenen bu belgesel hakkında şöyle söylüyor: “Yolculuğumuzun dünyanın her yerindeki gençleri cesaretlendireceğini, motive edeceğini ve ilham vereceğini umuyoruz.”



IŞINLANARAK GEL







Bundan birkaç ay önce ancak fütüristik bir filmde görebileceğimiz bir an, Balmain’in 2021 İlkbahar/Yaz defilesinde karşımıza çıkıyor. Dijital olarak gerçekleştirilen moda haftalarında, yeni normali iliklerimize kadar hissettiğimiz bu ‘ön sıra’ ekranlarda Jennifer Lopez, Kris Jenner gibi birçok ismin defileye bir nevi ışınlandıklarına şahit oluyoruz. Çağımızda ekranlar, gerçekten de varoluşumuzu tamamlayan birer uzantımıza dönüştü diyebilir miyiz? Ekranda olmak ya da olmamak işte bütün mesela bu!



MESAJ KAYGISI







Eşittir etiket kaygısı! Moda, yalnızca kıyafetten ya da lüks etiketten ibaret olabilir mi? Günümüzde, lüks markaların tüketiciyle bağ kurma yönteminin pahalı olana özendirmek değil; mesaj kaygısı olduğu düşünülürse yanıtımız; hayır. Artık moda tüketiciye sürdürülebilirlik, feminizm, ‘body positivity’ ya da Z jenerasyonunu yakalama vaadi veriyor. Dior’un 2021 İlkbahar/Yaz defilesinde bir anda beliren, Extinction Rebellion üyesinin pankartındaysa şöyle yazıyor: We are all fashion victims (hepimiz moda mağduruyuz). Ucunda kendini eleştirmek olsa bile moda, insanların yumuşak karnını dile getirmeyi sever. Peki, bu eylem mesaj kaygılarıyla ünlü Dior’un kurgusundan ibaret olabilir mi? Siz karar verin…



YENİ CARRIE BRADSHAW







Emily in Paris dizisinden haberdar olmayan kaldı mı? Üstelik Netflix yapımı dizinin yaratıcısı olarak karşımıza, Sex and The City dizisiyle efsaneleşen Darren Star çıkıyor. Hal böyle olunca matmazel Cooper’ı, Carrie Bradshaw ile karşılaştırmamak işten bile olmuyor! Emily Cooper, vazgeçemediği crop top’ları, birkaç deseni aynı potada eriten görünümleri ve sayısından asla emin olamayacağımız kova şapkalarıyla şimdiden tüm trend sayfalarındaki yerini aldı. Etkisi Bradshaw kadar uzun sürer mi bilinmez; ancak Paris’in bu yeni kızı için Coco Chanel’in bir uyarısı olabilir: “Evden çıkmadan önce aynaya bakın ve bir aksesuarınızı çıkarın.”



BİR TANEDE BİZDEN: ŞEFFAFLIK İÇİN ‘Ş’







A’dan Z’ye, bir manifesto: “Bilinç için ‘B’, Organik için ‘O’, Vegan için ‘V’, Zamansızlık için ‘Z’.” Stella McCartney, 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda yeni sürdürebilir manifestosunu açıkladı. Marka yeni vizyonuyla ‘döngüselliğe, yenileyici ve doğal çözümlere doğru ilerlemeyi hızlandırırken yavaşlamayı’ taahhüt ediyor. Bu doğrultuda koleksiyonun tamamı yüzde 100 organik denim ve örme kumaştan oluşuyor. Tüketiciye karşı daha dürüst ve şeffaf yaklaşımıyla Stella McCartney kampanyasına, Cindy Sherman gibi pek çok sanatçı da eşlik ediyor.