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En düzenli kozmetik çantası!

Kozmetik ürünleriniz tek çantada.
Samsonite’ın en çok satan seyahat aksesuarı olan ve B-Lite® koleksiyonunun DNA’sı korunarak tasarlanan “B-Lite® Kozmetik Çantaları” hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılıyor. 

Seyahat sıklığı ne olursa olsun, yıllık yaz tatillerinde ya da sık sık yapılan iş gezilerinde B-Lite Kozmetik Çantaları parfüm, makyaj malzemeleri, traş losyonu, diş fırçası gibi tüm kozmetik ürünlerin düzenli tutulmasına yardımcı oluyor.

Samsonite B-Lite Kozmetik Çantaları, 199 TL’den başlayan fiyatları, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle seyahat tutkunlarını bekliyor.

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