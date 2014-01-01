Kozmetik ürünleriniz tek çantada.





Samsonite’ın en çok satan seyahat aksesuarı olan ve B-Lite® koleksiyonunun DNA’sı korunarak tasarlanan “B-Lite® Kozmetik Çantaları” hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılıyor.Seyahat sıklığı ne olursa olsun, yıllık yaz tatillerinde ya da sık sık yapılan iş gezilerinde B-Lite Kozmetik Çantaları parfüm, makyaj malzemeleri, traş losyonu, diş fırçası gibi tüm kozmetik ürünlerin düzenli tutulmasına yardımcı oluyor.Samsonite B-Lite Kozmetik Çantaları, 199 TL’den başlayan fiyatları, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle seyahat tutkunlarını bekliyor.