En şık detaylar

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MTV Video Müzik Ödülleri törenine katılan davetliler, kırmızı halıda en şık aksesuarlarıyla boy gösterdi.

MTV Video Müzik Ödülleri törenine katılan ünlüler şıklıklarını en tarz aksesuarlarla tamamladılar. Topuklu ayakkabılarda gümüş rengi tercihler öne çıkarken, siyah ve geçen kışın favorisi bordo da yine ön plandaydı.



Ellerde zarif bileklikler ve iri taşlı yüzükler tercih edilirken, kol bileklikleri ve tüm parmaklarda yüzük kullanmak da sezonun favorilerinden. Uzun çizmeler, boyun kelepçeleri ve minik el/ayak dövmeleri de bu yıl sıkça göreceğimiz ayrıntılardan... Kadınların vazgeçilmezi çantalarda ise klasik tercihlerin yanı sıra sıra dışı tasarımlar da oldukça gözde...