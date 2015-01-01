Christian Louboutin İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu, aileye yeni eklenen 2 çanta modeliyle büyüdü. Passage Shopping ve Rougissime Small Messenger yeni arzu nesneleri olmaya aday...

Christian Louboutin’in 2014 yılında lanse edilen Passage ailesinin son üyesi, İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonunda ilk kez karşımıza çıkan Passage Shopping.Yumuşak derinin Paris’in Christian Louboutin markasının tarihinde önemli bir yere sahip meşhur pasajı Galerie Vero-Dodat’dan esinlenen metal detayları ile buluşması sonucu yaratılan tote çanta, askısı ile omuza asılabiliyor ya da saplarından tutularak elde taşınabiliyor. Püsküllü kenar detaylarıyla siyah rengi de bulunabilen çanta, beyaz ve florasan pembe seçenekleriyle Louboutin kadınının kalbini fethediyor.Christian Louboutin’in en popüler çanta modellerinden Rougissime’in küçük kardeşi Rougissime Small Messenger ise hafta sonu tatillerinin kurtarıcısı olmaya aday. İstenildiğinde çıkartılabilen askısıyla çanta, günün her anında rahatlıkla kullanılabiliyor.İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonlarında farklı ilham kaynaklarından beslenen ve bu doğrultuda farklı renk, referans ve mataryelleri bir araya getiren Christian Louboutin’in öne çıkan temelarından biri de su altı dünyasıydı. Passage ve Rougissime çanta koleksiyonlarında da bu temaya göz kırpan renkler dikkat çekiyor. Üstün bir zanaatkarlıkla üretilen çantalarda fuşya pembe, opalin mavi ve su altı temasını vurgulayan özel renkler, Passage ve Rougissime’i sezon trendleriyle buluşturuyor.Christian Louboutin için özel bir yere sahip olan egzotik deriler, su yılanı ve piton seçenekleriyle koleksiyonda karşımıza çıkıyor. Rougissime modeli için özel olarak yaratılan Python Inferno ise piton derisi üzerine yılan deseni baskısıyla büyüleyici bir görünüm yakalıyor.Yeni Passage Shopping ve Rougissime Messenger çantalar Christian Louboutin mağazalarında ve ChristianLouboutin.com adresinde satışa sunuluyor.