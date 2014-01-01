Erkek ayakkabı modasında yeni bir stil!

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Pepe Jeans London, bu yaz erkek ayakkabı modasında çok yönlü bir karışımla karşımıza çıkıyor

Güneş ışığında soldurulmuş renklerle rahat espadriller, klasik loaferlar 2014 İlkbahar- Yaz erkek koleksiyonunda öne çıkan modeller.

Modern Klasikler

Klasik ama çağdaş modelleriyle dikkat çeken Pepe Jeans London, koleksiyonunda geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Espadrillerde ve mokasenlerde kilit nokta olan yıpranmış görünümü, sandaletlerde ince tabanı, ayakkabılarda sivri burnu, rustik kanvası ve renkli süetlerden spor ayakkabıları her zevke hitap eden bir koleksiyon olarak sunuyor. Modellerde canlı renklerin tercih edilmesinin yanı sıra tropikal baskılar da göze çarpıyor.

Portobello

İlkbahar- Yaz koleksiyonunun en genç hali olan Portobello’nun modellerinde klasik kumaşların yanı sıra koşu ayakkabılarından da tanıdığımız stilleri kullanan Pepe Jeans London modellerini vintage görünümlerle farklılaştırıyor. İngiliz bayrağı modellerinin kullanıldığı flip- flop’lar ve basic sandaletlerin dışında kontrast kumaşların ve renklerin bir arada kullandığı spor modeller rahat bir yaz modası sunuyor.

Cambridge

Üniversite modasından ilham alarak oluşturulan Cambridge koleksiyonu klasik ve çağdaş duruşuyla beğeni topluyor. Püsküllü loaferlar, retro kanvas tenis ayakkabıları, Oxford modellerle rahat ve modern alternatifler sunan Pepe Jeans London modellere kazandırdığı güncel yorumlarla dikkat çekiyor. Eskitilmiş deri, keçi derisi, dokuma ve pamuklu kanvasın kullanıldığı koleksiyon yaz şıklığınızı destekleyecek.

Essantials

Essentials koleksiyonun en beğenilen modellerinden olan deck ayakkabılar süet ve deri olarak renkli alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Rahatlığıyla ve kullanım çeşitliliği sunmasıyla sıkça tercih edilen bu modeller gardıropları zenginleştiriyor. Beyaz tabanı üzerinde renkli seçenekleriyle beğeni toplayan Pepe Jeans London bu sene erkek modasında sıkça karşımıza çıkacak.