Erkek modeller defileye nasıl hazırlanır?

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Erkek modellerin oldukları gibi sahneye fırladıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Onların kulisleri de en az kadınlarınki kadar hareketli ve renkli!

Defile denince akla gelen genelde sahnenin önüdür, ama sahnenin arkasında da bir o kadar hareketli ve koşuşturmalı anların yaşandığı kesin!



Üstelik bu hareketin sadece kadınların podyumda olduğu defilelerde yaşandığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Erkek modellerin hazırlık aşaması da en az kadınlarınki kadar zor. Onların da saçlarına fön çekiliyor, kirpikleri kıvrılıyor, makyaj yapılıyor hatta gerekli hallerde epilasyon bile yaptırıyorlar.



İşte Londra'daki Kit Neale defilesi öncesi kuliste yaşananlar...