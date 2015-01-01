Erkekler de aksesuar sever!

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So CHIC…GENT, farklı ve fonksiyonel tasarımlarıyla 2015 ilkbahar/yaz erkek aksesuar modasına yeni bir soluk getiriyor.

Sportif şıklığın revaçta olacağı bu sezon So CHIC…GENT, dünya standartlarında çelikten üretilen bileklik, kolye ve kol düğmelerinden oluşan aksesuar koleksiyonu ile metropol erkeklerinin stiline asil bir dokunuşta bulunuyor. Fonksiyonelliği ön planda tutan So Chic.. Gent'in aksesuar koleksiyonunun en hit parçalarından olan pusulalı bileklikler, modern ve sportif görünümü ile erkekler tarafından beğenilirken, kadınlar için sevdiği erkeğe verebileceği anlamlı bir hediye...

Bileklik: 195 TL