Evde jel tırnak görünümü manikür sırları ve oje markaları

Kusursuz Bir Zemin Hazırlığı

Jel tırnak görünümünün ilk ve en önemli adımı, pürüzsüz bir zemin oluşturmaktır. Ojenizin tırnakta daha iyi tutunması ve pürüzsüz durması için bu adımı atlamamalısınız.

Tırnak Şekillendirme: Tırnaklarınızı istediğiniz boyuta getirin ve törpüleyin.

Yüzey Temizliği: Pamuklu bir ped üzerine döktüğünüz oje çıkarıcı ile tırnak yüzeyindeki tüm yağ, krem ve kalıntıları temizleyin.

Buff (Cilalama): Oje sürmeden önce tırnak yüzeyinizi hafifçe bir buff törpü ile pürüzsüzleştirin. Bu, ojenin tırnaklara daha iyi yapışmasını sağlar.