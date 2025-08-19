Evet, o mevsim geldi! Sonbaharın vazgeçilmez üçlüsü: Babet, etek, ceket kombinleri

Sonbahara sayılı günler kaldı... Serinleyen havayla birlikte gardıropların en çok aranan parçaları olan ceketler, etekler ve zamansız şıklığın sembolü babetler, bu sezonun en güçlü ve pratik üçlüsünü oluşturuyor. Sizler için sonbaharın kurtarıcı üçlüsünden kombinler oluşturduk...

Aybüke Sengir

İster günlük şıklık, ister iş hayatına uygun bir görünüm, isterse de keyifli bir hafta sonu kombini arayışında olun, babet-ceket-etek kombiniyle yaratabileceğiniz sonsuz seçenek sizi bekliyor. Gelin, sonbaharın büyülü atmosferine uyum sağlayan, birbirinden şık etek-babet-ceket kombin önerilerine birlikte göz atalım...

Elsie Kadın Siyah Deri Ceket

9,642.99 TL

H&M S/S 2025 Deri Mini Etek

10.799 TL

Lisalina Abeba Kadın Altın Kaplama Küpe

2.749 TL

Regular Fit Beyaz Renkli Kadın Etek
SKIRT 004 Les Benjamins

2.499 TL

Academia Mavi Denim Babet

3.380 TL

Les Benjamins Lacivert Denim Ceket

11.250 TL

Mai Collection Elegant Gri Ceket-Etek Takım

2.999,90 TL

Jacquemus Le Bambino Siyah Kadın Deri Çanta

41.450 TL

Bottega VenetaSiyah Deri Babet

43.950 TL