Evet, o mevsim geldi! Sonbaharın vazgeçilmez üçlüsü: Babet, etek, ceket kombinleri

Sonbahara sayılı günler kaldı... Serinleyen havayla birlikte gardıropların en çok aranan parçaları olan ceketler, etekler ve zamansız şıklığın sembolü babetler, bu sezonun en güçlü ve pratik üçlüsünü oluşturuyor. Sizler için sonbaharın kurtarıcı üçlüsünden kombinler oluşturduk...
1 / 8
İster günlük şıklık, ister iş hayatına uygun bir görünüm, isterse de keyifli bir hafta sonu kombini arayışında olun, babet-ceket-etek kombiniyle yaratabileceğiniz sonsuz seçenek sizi bekliyor. Gelin, sonbaharın büyülü atmosferine uyum sağlayan, birbirinden şık etek-babet-ceket kombin önerilerine birlikte göz atalım...
2 / 8
Elsie Kadın Siyah Deri Ceket
9,642.99 TL
H&M S/S 2025 Deri Mini Etek
10.799 TL
Lisalina Abeba Kadın Altın Kaplama Küpe
2.749 TL
3 / 8
Regular Fit Beyaz Renkli Kadın Etek
SKIRT 004 Les Benjamins
2.499 TL
Academia Mavi Denim Babet
3.380 TL
Les Benjamins Lacivert Denim Ceket
11.250 TL
4 / 8
Mai Collection Elegant Gri Ceket-Etek Takım
2.999,90 TL
Jacquemus Le Bambino Siyah Kadın Deri Çanta
41.450 TL
Bottega VenetaSiyah Deri Babet
43.950 TL