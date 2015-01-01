Fabrika, 2015 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan tasarımlar ile heyecanla beklediğiniz mezuniyet gecenizi unutulmaz kılıyor.





Özel davet ve mezuniyet elbisesi arayışına son veren Fabrika Nite koleksiyonunda romantik danteller, asimetrik detaylar, tiril tiril kumaşlar ve transparan dokular zarafet ve elegan bir şıklık sunuyor. Kırık beyaz, gümüş, siyah, kırmızı ve pembe tonlarıyla göz dolduran koleksiyonda; siyah ve beyaz erkek smokinleri, smokin gömlekleri ve aksesuarlardaki ince detaylarla zenginleşiyor.Fabrika Nite, özel geceler için tasarladığı, gece elbiseleri, smokinler, tek ceketler, clutchlar, kol düğmeleri, papyonlar ve daha pek çok aksesuarın yer aldığı geniş bir ürün yelpazesi ile hayatınızın en önemli gecesinde vazgeçilmeziniz olacak.