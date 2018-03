Bu kış geniş ve büyük düşünüyoruz. XL puf montlar, bu düşünce stilinin en belirgin öznesi olarak bize eşlik ediyor. Spordan şıka her tarzı tamamlayarak, genişleyen kullanım alanıyla yerlerini sağlamlaştırıyorlar.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



‘En büyük lüks, rahatlık’ sözünü haklı çıkaran bu yumuşak montlarla, soğuk havalarda hem ısınmak hem de dinamik bir görünüme sahip olmak mümkün. Puf montlar farklı renk ve model alternatifleri ile sezonda trendi yakalamanın en sıcak çözümlerinden biri olduğunu kanıtlamış oldu.







Puf montlar sıradan olmaktan uzaklaşarak, kendilerine yeni şekiller ve detaylarla kişilik kazandırıyorlar.







Günlük kıyafetlerinizi puf montlarla kombinlerken detayları düşünmenize gerek kalmaz.







90’ların başında popüler olan puf montlar ‘içim iyice şişti’ diyerek geri döndü ve sokak modasının vazgeçilmezlerinden oldu. Mini eteklerle sağladığı uyum jeanlerle de kendini gösteriyor. Kısacası, her zaman her yerde ve her stille uyum sağlıyor.