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Bu kış geniş ve büyük düşünüyoruz. XL puf montlar, bu düşünce stilinin en belirgin öznesi olarak bize eşlik ediyor. Spordan şıka her tarzı tamamlayarak, genişleyen kullanım alanıyla yerlerini sağlamlaştırıyorlar.