1- Çarpıcı kıyafetleri aksesuarsız kullanarak abartısız şıklığınızla tüm gözleri üzerinize çevirin.
2- Kolye, küpe, bileklik... Aksesuar kullanımında erkekler de artık çok daha cesur!
3- Dolabınızdaki payetli parçaları gündelik kıyafetlerinizle eşleştirebilir ve fark yaratabilirsiniz.
4- Geometrik kesimli elbiselerle, abartıdan uzak kombininize hareket katın!
5- Desenli ve kürklü parçaları kombinleyerek kış aylarında stilinizden ödün vermeden ısınmak mümkün.
6- Aynı renkte bir etek ve bluzu birlikte kullanmaktan korkmayın. sıra dışı aksesuarlarla tarzınızı desteklemeniz gerektiğini de unutmayın!
7- Pleksi, bir endüstriyel tasarım malzemesi iken de eğlenceliydi. ama moda dünyasındaki yeri çok daha renkli ve iddialı!
8- Kamuflaj deseni her yerde! salaş hırkalarla birlikte kullanmayı çok seviyoruz.
9- Günün yıldızı siz olun, metalik kıyafetlerle ışığı yansıtın!