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Farklı tarzlar bir arada!

Zengin kız, fakir erkek aşkı filmlerde olsa da moda bize farklı tarzları bir araya getirmek için her zaman imkan veriyor...
Fotoğraf: Semih Kanmaz/RPRESENTER
Moda Editörü: İrem Akalın

Peki, farklı tarzları nasıl buluşturacak, nasıl iyi bir görünüm elde edeceksiniz? Moda çekimimizden ilham alın...

1- Çarpıcı kıyafetleri aksesuarsız kullanarak abartısız şıklığınızla tüm gözleri üzerinize çevirin.

2- Kolye, küpe, bileklik... Aksesuar kullanımında erkekler de artık çok daha cesur!

3- Dolabınızdaki payetli parçaları gündelik kıyafetlerinizle eşleştirebilir ve fark yaratabilirsiniz.

4- Geometrik kesimli elbiselerle, abartıdan uzak kombininize hareket katın!

5- Desenli ve kürklü parçaları kombinleyerek kış aylarında stilinizden ödün vermeden ısınmak mümkün.

6- Aynı renkte bir etek ve bluzu birlikte kullanmaktan korkmayın. sıra dışı aksesuarlarla tarzınızı desteklemeniz gerektiğini de unutmayın!

7- Pleksi, bir endüstriyel tasarım malzemesi iken de eğlenceliydi. ama moda dünyasındaki yeri çok daha renkli ve iddialı!

8- Kamuflaj deseni her yerde! salaş hırkalarla birlikte kullanmayı çok seviyoruz.

9- Günün yıldızı siz olun, metalik kıyafetlerle ışığı yansıtın!

  Fotogaleri: Farklı tarzlar bir arada!
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