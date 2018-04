Fashion by David Lynch

Mavi Kadife', 'Mulholland Çıkmazı', 'Kayıp Otoban' gibi sıradışı filmlerle tanınan Amerikalı ünlü yönetmen David Lynch, bu kez çiçek desenli spor kıyafetler tasarladı.

Amerikalı ünlü yönetmen ve ressam David Lynch, bu kez de spor kıyafetleri tasarladı. Sıradışı fikirleri ve kendine özgü sembolik anlatımıyla ‘kara film’ akımının da önde gelen temsilcilerinden 68 yaşındaki Lynch’in spor kıyafeti tasarımları da aynı filmleri gibi çok ilginç!



1973 yılından bu yana günde iki kere transandantal meditasyon yapan ve genç PTSD (travma sonrası stres bozukluğu) hastaları ve tecavüz mağdurlarına meditasyon yapmayı öğretmek amacıyla kurulmuş ‘The David Lynch Foundation’ adlı yardım derneğinin kurucusu olan birinin spor kıyafetleri tasarlamasına şaşırmamak gerek. Amerikalı lüks spor giyim markası ‘Live the Process’ için tasarlanan koleksiyonda Lynch, balerinlerden ilham alınmış. Bu David Lynch’in moda endüstrisindeki ilk deneyimi değil. Geçtiğimiz yıl, Fransız ‘Kenzo’ markası için karmakarışık desenleri siyahın cazibesi ile harmanladığı büyüleyici karamsarlıktaki 2014 sonbahar/kış koleksiyonu ile karşımıza çıkan Lynch, tasarımlarında, ürkütücü monokrom motiflerinden ve siyah rengin üzerine zıt renklerin kullanıldığı ‘color pop’ tekniğinden ilham aldığını açıklamıştı. Altı parçadan oluşan ‘Live the Process’ David Lynch koleksiyonu; iki adet sporcu sütyeni, iki farklı geometrik desenli tayt, üzerinde “Değişim içeriden başlar” yazan bir bluz ve şık bir şorttan oluşuyor.



Ürünlerin hepsinde görülen gri tonlu çiçek desenine ‘David Lynch Floral’ adı verilmiş. ‘Kenzo’daki karamsar ve monokrom desenlerden, iç açıcı pastel tonlara ve doğa temasına yönelen Lynch, her zaman olduğu gibi şaşırtmaya devam ediyor.