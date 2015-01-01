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Festival tadında koleksiyon

Bershka'nın 2015 Yaz, mayo-bikini koleksiyonu hazır!
Koleksiyonda sezon trendleri vintage dokunuşlarla buluşuyor.



Neon renkler, üçgen ve spor üstler, dantel detaylar, leopar desenler plaj partilerinde, havuzda, sahilde size eşlik etmeyi bekliyor!




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