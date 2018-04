Festivallere özel koleksiyon

H&M’den dünya müzik festivallerine özel koleksiyon, H&M Loves Music!

H&M, Türkiye’nin en köklü müzik festivali One Love Festival 13’e moda sponsoru oldu. Pozitif Live organizasyonuyla 13 yıldır aralıksız devam eden ve bugüne kadar çok önemli isimleri ağırlayan One Love, 2002’den beri Türk müzikseverleri dünyaca ünlü müzisyenler ile buluşturarak unutulmaz bir festival deneyimi yaşatıyor. H&M, bu muhteşem müzik şöleni için çok çarpıcı ve yaratıcı pek çok sürprizle gerek müziksever gerekse modaseverleri şaşırtmaya hazırlanıyor. Moda, müzik ve eğlencenin 2 gün boyunca iç içe geçeceği One Love Festival 13, 14-15 Haziran Parkorman’da gerçekleşecek.

Bu yaz H&M, Divided bünyesinde yeni bir koleksiyon yarattı. H&M Loves Music (H&M Müziği Seviyor) hem kadın hem de erkekler için tasarlanan ürünlerden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanından DJ’ler, sanatçılar ve prodüktörler kampanyanın yüzleri olarak poz verdiler. H&M Loves Music bütün sahip olunması gereken görünümleri ve aksesuarları içinde barındırıyor. Canlı performanslar ve kulüpler için siyah-beyazlar, sonu gelmeyen yaz partileri ve festivaller için renkli bohemler ya da surf stili; ve bütün bu dış mekan kombinleri günlük kullanım için de ideal.