Fonksiyonel bir tasarım

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Alan Nguyen imzalı ayakkabı "telefonu nereye koyacağım" derdine son veriyor!

Dolgu topuk candır. Topuklu giyemeyenlerin büyük kurtarıcısı... Şimdi, gardırobun ele başlarından biri olan bu ayakkabı modelinin yanında cep telefonunuzu koyacak bir cep olduğunu hayal edin... Telefonunuzu elinizde taşımak istemediğinizde, çantanızı yanınıza almadığınızda ya da küçük bir çantayla dışarı çıktığınızda ‘cep telefonunu nereye koyacağım?’ derdine son veren bu ayakkabı, Alan Nguyen imzalı. Ancak daha tasarım aşamasında... Ayakkabıların sadece üç boyutlu hali mevcut. Umarız yakında sokaklarda farklı varyasyonlarla görmeye başlarız.