Forever New’dan yeni koleksiyon

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Snow Blossom, birbirinden güzel kar çiçeği baskılı kıyafetleriyle bu kış sokaklarda romantizm rüzgarları estirecek.

Dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak hazırladığı koleksiyonlarıyla dikkat çeken Forever New, soğuk kış günlerinde genç kadınların içini Snow Blossom’la ısıtacak. Avustralyalı giyim markasının yeni kış koleksiyonu Snow Blossom, adını “Kar Çiçeği”nden alıyor. Yumuşak ve rahat bir romantizm havası, yeni koleksiyonun tüm modellerinde göze çarpıyor.

Kumaşlardaki lüks detaylar, kış tatillerine ve depresif yaşam duygularının zıtlığına çağrışım yapıyor. Düz renkli ve basit çizgili kaşmirler, kış günlerinde kadının sade zarafetini ön plana çıkarıyor. Kapitone desenler, eklemeli motifler, ipeksi kumaşlar ile modern ve romantik hava sunan koleksiyona göz atmanızı öneririz.