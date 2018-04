Dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak hazırladığı koleksiyonlarıyla modaya yön veren Avustralyalı giyim markası Forever New, 2015 İlkbahar-Yaz Sezonunun üçüncü koleksiyonunu moda severlerle buluşturuyor.





Sahil kasabasının mavi kıyı şeridi, bembeyaz yürüyüş yolları ve sonsuz gün ışığı koleksiyondaki optik beyaz, limon sarısı, mavi ve coral renk paletine ilham veriyor. 1950’lerin deniz kentleri modasından ilham alan koleksiyon; eğlenceli ve feminen siluet, baskı ve dokuların birlikteliğini kutluyor.Saf beyaz, eğlenceli breton çizgileri ve çiçek baskıları ile bir araya gelerek kolay siluetler oluşturuyor. Mükemmel bir uyumla bir araya getirilmiş co-ord parçalar, baskılı casual pantolon etekler, kaşkorse bluzlar, şık balo etekleri ve crop üstlerle kombinlenerek, gündüzden geceye zarif seçenekler sunuyor.Yeni koleksiyon “Summer in the Hamptons” şimdi tüm Forever New mağazaları ve online alışveriş www.forevernew.com.tr adresinde sizlerle...