Fransa’nın görkemli rivierası Cannes’da, galaların dışında en çok konuşulan konu elbette ünlülerin kırmızı halı kıyafetleriydi.

Cannes Film Festivali, 8-19 Mayıs tarihleri arasında 71’inci kez düzenlendi. Küçük bir özet yapmak gerekirse; transparan tasarımlar gündeme damgasını vurdu. Siyah dantel elbiseler kadar Bollywood yıldızlarının ihtişamlı kıyafetleri de çok konuşuldu. Doutzen Kroes, Tom Ford smokiniyle maskulen ama çok şıktı. Adriana Lima ve Elsa Hosk gibi Victoria’s Secret melekleri toz pembe ipek satenleriyle ilgi çekti. Zuhair Murad, Armani Privee, Atelier Versace, Alberta Ferretti, Dior Couture ve Valentino bu yıl da en çok tercih edilen modaevleri olarak adından söz ettirdi.

