Klasik ve şık parçaların flörtüyle oluşan parizyen bir stil... Gösterişsiz şıklığı seven, gündüzden geceye taşınabilen pratik siluetler sezonun ana renkleriyle karşılıyor bizi. Her zaman dinamik ve kendine güvenen bu stil, mercek altında!

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Aslıhan Sever

Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu



Gold ve grinin beraber kullanılmayacağına yönelik fikrinizi rafa kaldırın. Bu sezon ikisini sık sık yan yana göreceğiz. Özellikle birbirlerine tezat tavırlarıyla ayrı bir sinerjiye sahip oldukları da kesin!



Fark yaratın!

Klasik parçaları sporlaştırın. Farkınızı stiliniz ile yansıtın. Işıltı, kırmızı ve grafik desenler sezonun olmazsa olmazları...



Partilerin vazgeçilmez görünümleri sokaklara taşınıyor. Mevsimin melankolisiyle beraber kullanılan sim, payet ve boncuk işlemeler ısıyı biraz daha arttırıyor. Ocak ayının büyülü atmosferine en çok yakışan simli ve payetli takımlar, güçlü ve çekici bir stilin kapılarını aralıyor.







Bluz: Exquise 8990 TL, Çanta: Christian Louboutin 2150 USD, Etek: Exquise 509 TL, Bot: Christian Louboutin 3645 TL



Kırmızı sezonun hit renklerinden biri olarak karşımıza sıklıkla çıktı. Baştan aşağı kırmızı look’ları sevsek de sadece aksesuar tercihlerinin kırmızıdan yana olmasını da başarılı buluyoruz. Özellikle grafik etkisinin altında cool tavrını gözler önüne sermesi oldukça çekici...







Gömlek: Ipekyol 184 TL, Bluz: Fineapple 109.99 TL, Kemer: Filkk Studio 490 TL, Çanta: Maera Design 500 TL, Bot: Iloveshoes 159 TL, Pantolon: Nisa Kalo 250 TL



Uyumlu ve genç

Parlak ve gümüşün gücünü derilerle buluşturduk. Barok dönemine gönderme yapan gömlekler, deri yelekler, sezonun stil kodlarından birini oluşturuyor. Hem zarif hem de oldukça asil!







Bluz: City Ceren Mercanlı 490 TL, Yelek: Trendyol 99.99 TL, Çanta: Maera Design 650 TL, Pantolon: Banana Republic 429.95 TL, Bot: İnci 699 TL



Mavinin her tonu

Mavinin her tonu bu sezon moda! Ve maviye en yakışan renk kesinlikle beyaz. Ton sür ton deneyimler sezonun kilit noktalarından birini oluşturmaya devam ediyor.



Kat kat giyinirken bile stil sahibi olmanız mümkün. Özellikle triko pantolon, etek ve elbiseler sezonun hit parçalarını oluşturuyor. Büyük tokalı kemerlerse belinizi olduğundan daha ince gösterecek aksesuar trendlerinden biri. Süet, silver, gold ve deri alternatifleriyle her yerde gördüğümüz bu büyük tokalı kemerler aynı zamanda 70’lere göz kırpıyor.