Parlak kumaşların modern kesimlerle buluştuğu, unisex parçaların ağırlıkta olduğu, fütüristik bir çizgide süzülen Emre Erdemoğlu’nun ilk kadın koleksiyonu, Berlin Moda Haftası’ndan aldığı olumlu eleştirilerle ve topladığı alkışlarla ayrıldı. İdealist yanıyla dikkat çeken tasarımcı için markanın fısıldadığı hikaye çok önemli çünkü; “İnsanlar hikayeleri yürekleriyle dinler ve onlara yüreklerinden karşılık verirler.”

Parlak kumaşların modern kesimlerle buluştuğu, unisex parçaların ağırlıkta olduğu, fütüristik bir çizgide süzülen Emre Erdemoğlu’nun ilk kadın koleksiyonu, Berlin Moda Haftası’ndan aldığı olumlu eleştirilerle ve topladığı alkışlarla ayrıldı. İdealist yanıyla dikkat çeken tasarımcı için markanın fısıldadığı hikaye çok önemli çünkü; “İnsanlar hikayeleri yürekleriyle dinler ve onlara yüreklerinden karşılık verirler.”



Zarif, yenilikçi ve dinamik…



Bunlar tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun kendi adını taşıyan markasını anlatmayı seçtiği kelimeler. Peki, henüz öğrencilik yıllarında kurgulamaya başladığı markasının DNA’sını bugün nasıl yorumluyor? “İnsanların kalbine dokunacak bir hikayeyle yola çıkmak istedim ve ilk erkek koleksiyonum ‘Planör’ü yarattım. Hala bahsetmekten keyif aldığım bir iştir. Alman mucit Otto Lilienthal’e ithaf etmiştim koleksiyonumu. İtalya’da ‘Most Creative Collection’ ödülüne layık görülünce hikaye yaratmanın, yaptığınız işle duygusal bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Kendi markamla müşterimi buluştururken o duygusal bağı hep korudum. Benden gelip sadece bir ürün almadılar, evlerine dönerken hep bir hikayeyle yolcu ettim onları.” Ocak ayı sonunda Berlin Fashion Week’te sunduğu ilk kadın koleksiyonunun ardından oldukça iyi eleştiriler toplayan tasarımcı yaz için kendi markasıyla örtüştürdüğü sürpriz bir iş birliğinin gerçekleşeceğinin de haberini veriyor. ‘Tasarım’ kelimesine dair her şeyi kendisinden dinleyelim...

İLHAM KAYNAĞIM

Hayata, insanlığa ait her şeyden, doğadan, insanlardan, yaşanmış yaşanmamış her şeyden… Bazen dramatik bir hayat hikayesi ilham olabiliyor, bazen de yarattığım hikayeye kendim yepyeni kimlikler yüklüyorum.

TASARIMA BAŞLARKEN…

Öncelik her zaman hedef kitledir. Oluşturduğum hikayedeki karakterlerle hedef kitlem arasında bir bağ oluştururum. Bu dengeyi kurmayı başardıktan sonra,‘concept board’umu hazırlarım. Hazırladığım sezonun temasını belirlemeden önce, anahtar kelimelerimi oluştururum. Bunların anlamlarını, tarihsel boyutundan günümüzdeki yerine kadar araştırırım. Anahtar kelimemin sanata, spora, yaşama etkisini bulmaya çalışırım. Hikayemin içerisine girecek ana ve ara renkleri belirlerim. Sonunda ortaya çıkan kimlik yüzümde tebessüm oluşturup beni heyecanlandırıyorsa bu doğru yolda olduğumu gösteriyor demektir. İşte bu yüzden bütün koleksiyonlarımın bir dili oluyor.

STİL SAHİBİ KADIN

Bu karın ağrısı sadece Türkiye’de değil tüm dünyada aynı. İnsanlar önce kendi vücudunu tanımalı. Vücut proporsiyonunu, kendilerine yakışan renkleri iyi bildikleri zaman seçimler daha kolay oluyor. Moda diye her şeyi alıp giymek bana akıllıca gelmiyor. Stilinize uygun şeyler giyerek puan toplarsınız. Üzerinizde taşıdığınız herhangi bir şeyin ruhunuzla öpüşmesine izin verin.

İLK KADIN KOLEKSİYONU

‘Pünhan’ hazırladığım ilk kadın koleksiyonum oldu. Pünhan sır demek. Adı gibi sırlarla dolu bir kadının hikayesi. Maskulen dokularla romantik duyguların harmanlandığı bir koleksiyon. Emre Erdemoğlu erkeğinde gördüğünüz tarzdan çok farklı değil aslında.