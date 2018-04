Haute Couture ve Couture tasarımlarıyla adından söz ettiren Begüm Salihoğlu, Couture Gelinlik Koleksiyonu’ndaki modellerle birçok alternatif sunuyor.

New York, Los Angeles ve Paris gibi birçok şehirde tasarımlarını satışa sunan Begüm Salihoğlu, romantik, zarif, sade gelinlik modelleriyle gelin adayları için her zevke hitap eden alternatifler sunuyor. Koleksiyonda sadece gelinlik değil, after party elbiseleri, çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan inciler, taşlarla bezeli taçlar da yer alıyor.