Oleg Cassini’nin yenilenen yüzü ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.





Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady Jacqueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonuna hazırladığı kostüm ve tasarımlarla adını duyuran Oleg Cassini ziyaretçilerine daha özel ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunmak için Bağdat Caddesi’ndeki mağazasını yenileyerek gelinlik ve abiye modellerini farklı katlarda sunmaya başladı. Üstelik restorasyona özel olarak bir de kampanya sundu. Rüyalarınızı gerçeğe dönüştürecek gelinlik ya da göz alıcı abiyeler arasından etiketli ürünleri Bağdat Caddesi mağazasına özel olarak uygulanan kampanya ile yüzde 75’e varan indirimlerle almak mümkün.Bağdat Caddesi mağazanın ilk katında yalnızca Oleg Cassini’nin göz alıcı 2014 gece elbisesi koleksiyonu yer alıyor. Ziyaretçiler sayısı artan kabinlerde, birbirinden farklı modeldeki pek çok abiyeyi rahatlıkla deneyebiliyor ve uzmanlardan gerekli yönlendirmeleri alıyor.Mağazanın 2. katı ise tamamen gelinliklere ayrıldı. Bu katta gelin adaylarının aileleriyle birlikte provalarını konforlu bir şekilde yapabilmesi için özel prova odaları yapıldı. Böylece gelin adayları sadece gelinlik modellerini inceleyebiliyor ve kendini prenses gibi hissettirecek tasarımları istediği gibi deneyebiliyor.